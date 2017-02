Politique Chez les centristes, on salue la « décision courageuse » de Bayrou

0

L’alliance nouée entre François Bayrou et Emmanuel Macron satisfait les centristes du Maine-et-Loire, ex ou actuels adhérents au MoDem.

Pour le président départemental du Mouvement démocrate (MoDem), Xavier Coiffard, cette alliance « est une bonne nouvelle pour la vie politique française. Pour moi, c’est cohérent et courageux. Il s’est rapproché de l’homme qui porte au plus près ce qu’on défend depuis 2007 ». Bernard Dupré, élu à Angers, est au diapason : « C'est un geste de grandeur de la part de Bayrou d'accepter de ne pas porter lui-même et seul le combat d'une vraie alternance. Et c'est tellement rare en politique. Bayrou va donner de la consistance à la démarche de Macron ».

Ex-MoDem, resté proche de François Bayrou, l’Angevin Laurent Gérault y voit lui aussi « une dimension responsable et courageuse de savoir se retirer quand on a été trois fois candidat à l’élection présidentielle. C’est la démonstration que c’est un homme d’État ».

Pour trouver un écho nettement moins laudateur, il faut se tourner vers le président centriste (UDI) du conseil départemental, Christian Gillet.

