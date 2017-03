Politique Ch. Gillet retire son soutien à François Fillon mais… votera pour lui

1

Le président UDI du Conseil départemental avait conditionné son soutien à la mise en examen du candidat de la droite. Mais il ne voit personne d’autre.

Pas facile de tenir une ligne quand tout bouge ainsi autour de vous. François Fillon a été mis en examen mardi pour « détournement de fonds publics » et Christian Gillet tient donc l’engagement qu’il avait pris (CO du 6 mars). Enfin presque. « Je n’ai pas deux paroles différentes, je me retire donc du comité Fillon en Maine-et-Loire. J’ai toujours soutenu l’homme mais là, ça commence à faire beaucoup ».

Néanmoins, comme Christian Gillet ne voit pas d’autre candidat - et surtout pas Emmanuel Macron « qui fait de la com, de l’esbroufe et de l’attrape-tout » - il sera « sans doute amené » à voter pour François Fillon à qui il a par ailleurs accordé son parrainage. « Oui, mais c’était bien avant toutes ces affaires et je ne peux pas revenir dessus aujourd’hui », se défend-t-il.

Délicate équation. « Je soutiens son programme et je comprends ceux qui disent qu’il n’y a pas d’autre choix ». Mais, assure-t-il encore, il « ne participera plus à la campagne » comme il n’était pas allé - déjà - manifester son soutien au candidat Fillon place du Trocadéro le 5 mars dernier « pour des raisons familiales ». Il avait pourtant cosigné l’appel à manifester quelques jours plus tôt avec la sénatrice Catherine Deroche. Il maugrée : « dans le communiqué qu’on m’avait soumis, il n’y avait pas l’appel à manifester. Je l’ai découvert en lisant le journal ».