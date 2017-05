Politique Carte blanche : "Béchu, le mystère de l'Ouest" [à écouter]

0

Alors même que son champion bordelais, l'ex favori de la course élyséenne Alain Juppé, n'a pas franchi le cap de la primaire de la droite et du centre, on voyait mal emmanchée la carrière ministérielle du sénateur maire d'angers.

Or, il serait bien possible que ce vœu ancien, héritage de promesses lycéennes publiquement et imprudemment tenues, se réalise dans le premier gouvernement de son ami Édouard Philippe, nommé Premier ministre par le président Macron.

Car si Christophe Béchu n'avait aucune chance d'espérer la moindre reconnaissance de François Fillon, le voilà plus en veine avec le Premier ministre venu du Havre.