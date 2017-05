Politique Béchu et les Juppéistes marchent vers Macron

0

Les quadras LR proches du maire de Bordeaux - parmi lesquels le maire d’Angers Christophe Béchu - se disent prêts à travailler avec un Premier ministre de droite ou du centre.

« Un pays qui se choisit un président de 40 ans croit en son avenir », s’enthousiasmait Christophe Béchu dimanche soir après l’annonce des résultats. Le maire d’Angers, qui n’a pas encore 43 ans, savoure ce message d’espoir. Le voilà embarqué avec les autres quadras des Républicains proches d’Alain Juppé dans une démarche collective de rapprochement avec le nouveau Président de la République.

L’information, révélée par Le Monde dans son édition de ce jeudi, confirme les signaux envoyés depuis quelques jours par ces cadres LR devenus « macro-compatibles ». S’il n’est pas en tête d’affiche, le maire d’Angers a néanmoins signé une longue tribune dans Le Figaro vendredi dernier, intitulée « la France est plus grande que nos divergences » et qui ressemblait à ce qu’elle est réellement : une main tendue. Ce qu’il confirme. « On a un président qui dit qu’il faut renouveler la classe politique et qui considère qu’il faut dépasser les clivages. Lui venant de la gauche, je pense qu’un Premier ministre de droite facilitera ce dépassement. S’il veut aller au bout de sa logique, il joint le geste à la parole ».

