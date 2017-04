Polémique L'enseignante qui a débattu avec Macron assure ne pas être filloniste

0

L'enseignante qui a débattu avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi soir a de nouveau nié vendredi être impliquée dans la campagne de François Fillon, même si elle a été parfois présentée comme membre d'un comité filloniste lors de réunions publiques du candidat LR.

Lors de L'Emission politique jeudi soir, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle d'En Marche !, a débattu avec plusieurs "Français", dont Barbara Lefebvre, présentée comme professeure d'histoire-géographie en collège. Alors qu'une discussion s'engage sur les propos qu'avait tenus le candidat sur la colonisation, qualifiée en février de "crime contre l'humanité", des internautes interpellent l'Emission politique sur Twitter au sujet de l'identité de l'enseignante.

"L'Emission politique a oublié ''membre du comité national France Solidaire avec Fillon''", écrit l'une d'entre eux, postant une invitation à une réunion publique à Angers pour le lendemain, organisée par "Les familles angevines avec Fillon" et dans laquelle Barbara Lefebvre est présentée comme membre du comité.

"Alertés" par les réseaux sociaux, les journalistes de France 2 interpellent durant l'émission l'enseignante, qui apparaît gênée et surprise, mais dément participer à la campagne de François Fillon. Sur la défensive, elle répond : "Ah non non, je ne sais pas, c'est les réseaux sociaux qui apparemment turbinent, mais c'est intéressant de voir la façon dont les informations remontent".

"Vous n'êtes pas soutien de François Fillon ?", insiste une journaliste. "Pas que je sache", répond l'enseignante.

Sur Europe 1 vendredi matin, elle a voulu "clarifier la situation", "vu les rumeurs et les insinuations des réseaux sociaux".

"France 2 m'a bien demandé si j'étais encartée, j'ai bien dit non, car je n'ai ma carte dans aucun parti politique", a-t-elle assuré.

AFP