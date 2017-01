Tabac: le gouvernement interdit certaines marques "glamour"

0

Adieu "Vogue" ou "Allure"... Le gouvernement, après avoir imposé les paquets neutres, poursuit son offensive contre le tabac et le marketing "glamour" des fabricants, en interdisant plusieurs noms de marques de cigarettes fines et cigarillos.

La ministre de la Santé Marisol Touraine, qui doit signer mardi l'arrêté fixant prix et autorisations de vente, a annoncé l'interdiction de plusieurs marques, les industriels devant désormais choisir d'autres appellations s'ils veulent continuer à vendre leurs produits.

"Il y a des marques qui ne seront plus autorisées, des marques qui sont attractives, qui donnent le sentiment que fumer ces cigarettes c'est chic, ce qui n'est évidemment pas l'esprit du paquet neutre", a-t-elle indiqué sur RTL.

Les appellations ainsi interdites sont Vogue, Corset, Fine et Allure (cigarettes fines) ainsi que les marques de cigares et cigarillos Café crème, Paradiso et Punch, a précisé le ministère.

L'arrêté doit paraître au Journal officiel mercredi. Les fabricants de cigares concernés auront encore le droit de vendre leurs produits sous ce nom pendant deux ans. Le délai est d'un an pour les autres produits.

Par ailleurs, ne pourront plus être utilisées les mentions évoquant la finesse, la sveltesse (comme "slims", "superslims", "Royale super slims menthol"), des propriétés énergisantes (comme "Pall Mall Boost"), naturelles, biologiques, biodégradables (telles que "Gauloise Biodégradable", "Allure organic superslim"), ajoute le ministère.

Les mentions faisant référence à des arômes de fruits, de menthe ou autre ne seront plus acceptées ("Camel menthol", "Davidoff menthol", etc).

L'association Droits des non-fumeurs (DNF) a "salué" cette démarche: c'est "une excellente décision pour contrer encore le marketing de l'industrie du tabac, pour empêcher que le consommateur ne soit induit en erreur, pour éviter qu'on cherche à le faire rêver d'un produit mortifère".

Seita, qui distribue Fine, a dénoncé "une décision arbitraire ayant pour seul but de stigmatiser toujours plus les consommateurs qui font le choix de fumer". Philipp Morris ne comptait pas réagir avant la parution au JO.

- prix stable pour les cigarettes -

Le texte annonce aussi une hausse des tarifs du tabac à rouler.

"C'est variable, autour d'1,50 euros", comme le prévoyait le plan de financement de la Sécurité sociale, a précisé Mme Touraine.

En revanche, "pour les cigarettes, des hausses de taxe avaient été votées, mais les entreprises ne les ont pas répercutées, donc les prix vont rester à peu près stables", a-t-elle regretté.

Pour autant, "les hausses viendront plus tard (...). Je ne lâcherai pas car augmenter le prix du tabac c'est important en terme de santé publique", a-t-elle encore dit.

De fait, ce sont les fabricants, pas l'Etat, qui fixent les prix de détail, "librement" comme dit la loi. Ils doivent simplement les faire homologuer par le gouvernement, qui s'assure que ces tarifs ne sont pas inférieurs au prix de revient et à l'ensemble des taxes.

"Malgré une hausse de taxes, un industriel peut très bien décider de ne pas les répercuter, et rester à un prix plus bas que ses concurrents pour attirer plus de clients", soulignait mardi une source proche de l'industrie.

Après une hausse en 2015, l'année 2016 a marqué un recul de 1,2% des ventes de cigarettes en France, avec 44,92 milliards d'unités livrées aux buralistes.

"Ce recul est un bon signe, mais nous sommes encore en dessous des autres pays européens, qui voient la consommation diminuer plus rapidement", relevait mi-janvier Bertrand Dautzenberg, pneumologue et président de l'Office français de prévention du tabagisme (OFT).

Selon lui, "l'arrivée des paquets neutres à l'automne, le mois sans tabac en novembre et l'essor de la cigarette électronique ont eu un effet sur ces ventes en 2016".

Le paquet neutre est le seul conditionnement disponible depuis le 1er janvier.

En revanche les professionnels du secteur accusent le marché parallèle (achats à l'étranger, cigarettes de contrebande) pour expliquer ces baisses.

Le tabagisme a été en 2012 à l'origine d'un peu plus de 2 millions de décès chez les 30-69 ans dans le monde, soit 12% des décès dans cette tranche d'âge, selon une étude parue mardi.