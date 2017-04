Pays de la Loire Un tiers de l'électricité produite vient du renouvelable

0

Réseau de transport de l'électricité (RTE) a dressé hier le bilan électrique 2016 dans les Pays de la Loire. L’éolien monte en puissance et les énergies renouvelables assurent désormais plus d’un tiers du mix électrique régional.

L’an dernier, les Pays de la Loire ont consommé près de 25 TWh d’électricité. Un chiffre stable par rapport à 2015 mais en augmentation de plus de 11 % sur dix ans, trois fois plus que la moyenne nationale. Un écart qui s’explique par le dynamisme démographique et économique de la région.

La production d’électricité de la région (6,1 TWh) ne couvre que 22 % de sa consommation. Les 78 % restants sont fournis par les centrales nucléaires installées dans les régions voisines (Normandie, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine).

En dix ans, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité régionale est passée de 0 à 34 %. Mais elles n’assurent encore que 7,3 % des besoins en électricité de la région.