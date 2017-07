Pays-de-la-Loire L'intérim a accéléré sa progression en juin (+12,7%)

0

La progression de l’emploi intérimaire en Pays de la Loire s’est encore accentuée en juin. Selon le baromètre Prism’Emploi, la région a vu ses effectifs progresser de 12,7 % par rapport à juin 2016.

Le secteur du commerce réalise la plus forte croissance (+26,5 %), devant les transports (+20,2 %), et, dans une moindre mesure, l’industrie (+13 %). Les services et le BTP restent à la traîne, avec des augmentations limitées à +8,5 % et +5 %.

Ces tendances ont également été observées dans le Maine-et-Loire. Avec +13,3 % d’intérimaires, l’Anjou se hisse en tête des départements ligériens.