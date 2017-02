Pays de la Loire. Dix millions d'euros pour faciliter l'accès à la santé

0

Vendredi matin, à Angers, les élus et les professionnels de santé avaient rendez-vous pour échanger sur les quinze mesures décidées dans le Plan régional de santé.

Au total, la collectivité va investir 10 millions d’euros sur quatre ans. Une paille sur un budget global de 1,3 milliard d’euros mais un plus si l’on considère qu’il ne s’agit pas là d’une de ses compétences obligatoires (transports, lycées, recherche, emploi, etc.).

A l’échelle de la Région, précise Laurence Browaeys, déléguée de l’Agence régionale de santé (ARS) pour le Maine-et-Loire, l’Etat investit à lui seul chaque année 8 à 9 milliards d’euros.

Parmi les quinze mesures éditées dans ce plan régional, on peut retenir l’aide à l’édification de maisons de santé, notamment en zone rurale. « Il y en a déjà vingt en Maine-et-Loire, qui rassemblent jusqu’à quarante professionnels ». Outre l’accès facilité aux soins - on y trouve des médecins, des infirmières, des kinés, etc. - ces maisons de santé sont aussi un atout d’attractivité des territoires.

Autre mesure mise en exergue, la sensibilisation des professionnels de santé et l’incitation à s’installer en zone rurale.