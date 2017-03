Pays de Flée Parc éolien : enquête publique du 3 avril au 5 mai

0

Dans le cadre du projet d’implantation d’éoliennes en pays de Flée, une enquête publique est ouverte du lundi 3 avril au vendredi 5 mai. Les habitants sont invités à donner leur avis sur ce projet réparti sur les communes de La Ferrière-de-Flée et Saint-Sauveur-de-Flée. Le dossier est consultable en mairie de Segré-en-Anjou-Bleu, aux jours et heures habituels d’ouverture, et par internet sur le site de la préfecture: http://www.maine-et-loire.gouv.fr/enquetes-publiques-a4678.html. Le public peut transmettre ses avis et observations par courriel (pref-enqpub-fermeeoliennepaysdeflee@maine-et-loire.gouv.fr) et rencontrer la commissaire enquêteur, Mme Chalopin, en mairie de Segré-en-Anjou-Bleu : lundi 3 avril de 9h à 12h, samedi 8 avril de 9h30 à 12h30, mercredi 26 avril de 9h30 à 12h30, vendredi 5 mai de 14h30 à 17h30.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 1er avril.