Patrimoine Le Parc naturel régional lance son 9e concours éco-trophée

Créé en 1998, ce concours récompense les entreprises, associations ou coopératives sur le territoire du Parc naturel régional qui en est à l'initiative. Il s'agit d'encourager des idées innovantes en faveur du développement durable. Les candidatures ouvriront le 1er mars. Clôture des candidatures le 30 avril. Visite des candidats de mai à septembre. Et vote en ligne la 1ère quinzaine d'octobre car le public pourra pour la première fois cette année exprimer sa préférence via le site internet du Parc. Les prix seront remis en novembre (1000 euros dans chacune des trois catégories retenues : préservation du patimoine et respect des ressources ; énergie et maîtrise de la consommation et/ou promotion des énergies renouvelables ; innovation sociale / implication territoriale).

Rendez-vous sur le site www.parc-loire-anjou-touraine.fr