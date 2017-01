Parthenay Usine de méthanisation : l'opposition en ordre de marche

Vendredi, Bon air Pompaire a évoqué les dernières avancées du projet de méthanisation.

L'association a réaffirmé à ses soutiens qu'elle irait au bout pour que l'usine ne voie pas le jour.

Fransisco Ventana, secrétaire du collectif, et Jean-Luc Jarry, président, l'ont réaffirmé : « Nous avons la loi avec nous. Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au déclassement du terrain. C'est donc une première bataille de gagnée grâce notamment à la très forte mobilisation des habitants qui se sont largement exprimés (97 avis avec 2 pour et 95 contre). Cependant, nous devons rester vigilants et en alerte sur les prochains mois. »