Parthenay L'héritage d'Ovide au musée de la ville

0

Parmi la cinquantaine d’œuvres exposées au musée de Parthenay jusqu’au mois d’avril, sur le thème des métamorphoses, d’authentiques Rubens, Rembrandt et Rodin. Une collection d’exception.

En matière de métamorphose, Ovide est la référence. « Au premier siècle, il a rassemblé dans son œuvre éponyme près de 250 histoires. Des métamorphoses souvent liées aux dieux, à des histoires d’amour et c’est ce qui est tout à fait passionnant », annonce Maria Cavaillès, conservatrice du musée d’art et d’histoire de la ville.

Aussi, elle a sollicité de nombreux musées de l’ex-région Poitou-Charentes pour monter cette exposition. Et aujourd’hui, elle est fière de montrer que « notre ancienne région est riche de ses collections. Nous accueillons tout de même des œuvres signées Rubens, Rembrandt, Rodin, Prud’hon ou encore Man Ray, ainsi qu’une authentique statuette romaine. »



Mais on trouve aussi ces représentations de métamorphoses sur les arts, dits mineurs, comme la céramique. Assiettes et plaques décoratives auront donc également toute leur place dans l’exposition. Comme des artistes contemporains.

Plus d’informations ce vendredi 6 janvier, à lire dans l’édition Deux-Sèvres du Courrier de l’Ouest