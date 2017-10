Parthenay L'héritage de cent ans de jazz

0

Cinq soirées d’automne pour honorer un jazz centenaire, raconter, en musique et danse, son histoire, ses évolutions : c’est le pari du Carug et du big band Jazz à New Parth.

Cent ans de jazz et une passion sans faille pour de nombreux Parthenaisiens. Dont la vingtaine qui forme le big band Jazz à New Parth. « Une grande aventure humaine et collective, qui a commencé autour de Gérard Baraton et Didier Marquet, pianiste de jazz, et se poursuit encore, trois décennies plus tard », rappelle Guy Marolleau, membre du groupe.

Jazz à New Parth, particulièrement impliqué au moment du festival Jazz bat la campagne, ne pouvait donc qu’être de la partie pour concocter, avec le Carug, cinq soirées dédiées au centenaire du jazz en France. Rendez-vous les samedis 7, 14, 21, 28 octobre et 9 décembre

