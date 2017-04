0

La majorité et l'ipposition municipale ne partagent pas la même priorité concernant l'église Saint-Laurent. Jeudi soir, lors du conseil, le chantier de l'édifice a donné lieu à un débat. L'opposition a voté contre l'attribution des marchés liés à un lot "serrurerie" pour un montant de 12 611.25 € HT et un second "peintures murales" pour 399 822.34 € HT.

A lire ce samedi dans Le Courrier-de-l'Ouest, édition des Deux-Sèvres