Parthenay Les neurones des lycéens ont moussé

La brasserie artisanale La Gabarde a sollicité la créativité de 30 lycéens de la classe terminale Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) du lycée Ernest-Pérochon

Ce travail a permis aux adolescents de découvrir les contraintes et les exigences du monde professionnel.

Les dirigeants de la brasserie artisanale La Gabarde, créée en décembre 2014, ont souhaité se doter de visuels plus adaptés, travaillés et attractifs, pour habiller leurs stands et signaler leurs produits dans les boutiques où ils sont commercialisés.

