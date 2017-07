0

La coopérative agricole de Parthenay a connu des heures florissantes. Aujourd’hui, les silos et l’ancien Gamm Vert sont devenus des verrues dans le quartier de la gare. En lieu et place, la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, propriétaire des deux parcelles de 963 m2 et 1 757 m2, va y construire un immeuble tertiaire.

