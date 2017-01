Parthenay Lââm et Jean-Luc Guizonne, jugent des chanteurs amateurs

0

Ce samedi soir, Coralie Peltier, ses danseurs et ses chanteurs amateurs devraient remplir le palais des Congrès.

La présidente de l'association Danse & Co organise le deuxième édition de Chante, un concours de chant amateurs.

Le jury sera présidé par la chanteuse Lââm et se composera d'Etienne Rogeon, musicien et organisateur de festivals, Cédric Allard, voix off professionnel et de Jean-Luc Guizonne, ancien candidat de la Star Academy 5 et chanteur dans la comédie musicale Le Roi Lion dans laquelle il interprétait Mufasa.

Après une journée de répétitions et de balances, les artistes en herbe n'ont plus qu'une heure pour se concentrer et donner le meilleur d'eux-même avant que le spectacle ne commence.

Pour les retardataires ou les indécis, il reste des places pour assister au show.

Tarif unique : 15€. Début du spectacle à 20 h 30.