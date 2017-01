Parthenay La traction animale au cinéma Le Foyer

0

Ce jeudi soir, à 20h30, les deux réalisateurs deux-sévriens Sophie Arlot et Fabien Rabin, présentent en avant-première "Trait de vie", leur troisième documentaire. Le film porte un autre regard sur l'agriculture en mettant en avant la traction animale.

"Trait de vie", c'est le cheminement de cinq paysans qui ont choisi de travailler autrement, d'abandonner le tracteur au profit de la traction animale.

Après avoir parcouru la campagne française, Sophie Arlot et Fabien Rabin, les deux réalisateurs, ont décidé de poser leur caméra en Poitou-Charentes, où ils avaient la "matière" nécessaire à leur film.

Autodidactes

Ainsi, pendant un an, ils ont filmé un Philippe, installé dans la Vienne ; Lucie, basée en Charente-Maritime ; Manu, débardeur à Vautebis et le couple Amandine et Martial, maraîchers à Saint-Pardoux.

Sans jamais les mettre en scène, Sophie et Fabien, raconte les histoires attachantes, sensibles de paysans autodidactes, aux parcours atypiques, qui ont en commun de vouloir mettre au coeur de leur activité la préservation de l'environnement et le bien-être au travail.

"A chaque fin de journée, ils étaient heureux", souligne Sophie Arlot.

A découvrir ce soir, à 20h30, au Foyer ( voir la bande-annonce ici), en présence des réalisateurs mais aussi des protagonistes du documentaire. Débat et discussion à l'issue de la projection.