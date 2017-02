Parthenay Ils croient en leur monnaie locale, la Gâtinelle

0

L’association Gâtin’émois célèbre la naissance de sa monnaie locale, baptisée la Gâtinelle. Objectif : décupler la masse monétaire locale et contribuer à un essor économique.

Gâtinelle… La monnaie locale du territoire Gâtinais a été mise en circulation hier. Sur le principe, rien de bien sorcier, une Gâtinelle équivaut à un euro. Pour que le « consom’acteur » soit gagnant, « il faut miser gros », s’amuse Jean-Michel Fourniau, vice-président de Gâtin’émois. Au taux de change, à partir de cent Gâtinelles, on gagne 5 %. Soit 105 Gâtinelles reçues pour 100 € changés.

Aujourd’hui, en France, « on compte plusieurs dizaines de monnaies locales, presque toutes créées par des particuliers, explique Jean-François Schaaf, vice-président de Gâtin’émois et président de l’association Gâtinelle monnaie locale. La Gâtinelle, elle, est née de l’impulsion de pros, membres du réseau Gâtin’émois, engagés à développer l’économie locale. » Et c’est là, ils en sont sûrs, toute leur force.

L’association de la Gâtinelle, qui gère cette nouvelle monnaie locale, entend bien « décupler la masse monétaire pour faire croître l’économie locale », ambitionne Bernard Merlet, président de Gâtin’émois. Et le petit modèle économique est conçu pour tourner rond.

Plus d’informations ce samedi 11 février 2017, à lire dans l’édition Deux-Sèvres du Courrier de l’Ouest.