Parthenay Ils conduisaient sous l’empire de stupéfiants

Les gendarmes de la brigade motorisée de Parthenay ont procédé au contrôle d’un automobiliste, samedi 18 février, vers 15 h 30, dans l’agglomération parthenaisienne. Le conducteur, au volant d’un Volkswagen Fox, venait de couper des trajectoires et avait tourné sans mettre ses clignotants.

Intercepté, le Deux-Sévrien de 31 ans, ouvrier saisonnier, présentait des signes extérieurs laissant présumer qu’il avait fait usage de produits stupéfiants. Le dépistage salivaire s’est révélé positif au cannabis. L’automobiliste a été transporté au centre hospitalier pour y subir une prise de sang.

En attendant les résultats de l’analyse sanguine, le permis de conduire de l’intéressé a fait l’objet d’une rétention et le véhicule a été immobilisé sur les lieux du contrôle.

A peine deux heures plus tard, c’est le conducteur d’une Audi A4 dont le dépistage s’est révélé positif, cette fois à la cocaïne et aux opiacés. Ce Parthenaisien a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire et son véhicule a également été immobilisé.