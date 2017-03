Parthenay Il fait renaître le Coupe-gorges

0

Nostalgique de fêtes parthenaisiennes, Christian Rotureau a racheté le Coupe-gorges, discrètement, il y a près de six ans. Depuis, le projet mijote et aujourd’hui, la réhabilitation des lieux est lancée.

Réhabiliter le Coupe-gorges, c’était son « projet de retraite ». Cette première maison passée la porte Saint-Jacques, face à la Maison des cultures de pays, « c’est un lieu qui a marqué les esprits, à Parthenay. C’était une sorte de petit cabaret, une scène ouverte pendant le festival De Bouche à oreille, où les gens faisaient la fête jusqu’au lever du jour », se souvient Christian Rotureau.

Jusqu’en 2001. Car le bâtiment appartient à la Ville et l’équipe municipale élue cette année-là décide de fermer le Coupe-gorges pour raisons de sécurité et de conformité avec les nouvelles réglementations. Quant la maison fut mise en vente, « j’étais vraiment nostalgique du Coupe-gorges, reprend Christian Rotureau. C’est ce qui m’a poussé à acheter. »

Secrètement, il monte son projet jusqu’à, aujourd’hui, s’y consacrer pleinement. « Le but est d’accueillir des concerts chaque fin de semaine, les vendredis et samedis soirs, à l’année ; et toute la semaine en période de festivals. » Contribuer à redynamiser le quartier, c’est aussi ça, l’idée.

