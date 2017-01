Parthenay En maraude avec la police municipale

0

Alors que la préfecture a déclenché le niveau 2 du plan grand froid, la police municipale et la Croix-Rouge veillent dans les rues de Parthenay.

Ils maraudent, en alternance une semaine sur deux. 22 heures, jeudi soir. Pascal Arnoux, chef de la police municipale, et le brigadier Julien Vanès, roulent au pas à bord de leur Kangoo. Ils jettent des coup d'oeil à droite et à gauche, à la recherche d'une personne qui n'aurait que le bitume pour dormir. Le parcours est toujours le même : le centre-ville, les abords du palais des congrès, le château et les bâtiments désaffectés sont scrupuleusement vérifié.

