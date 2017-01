Parthenay Deux individus interpellés pour des vols avec violence

0

Samedi, entre 18 et 20 heures, une personne handicapée physiquement a été suivie par deux individus à Parthenay.

Une fois arrivée à son domicile, celle-ci a été contrainte sous la menace, de leur remettre sa carte bancaire et son code.

Grâce aux témoignages fournis, les deux hommes âgés de 23 et 28 ans et connus des services de gendarmerie ont été identifiés.

Dimanche, en fin de journée, les deux individus recherchés dans la ville, s’en sont pris à un quadragénaire au rond-point de la Place Michelet. L’homme a été retrouvé inconscient sur la voix publique, le visage ensanglanté.

C’est un témoin de l’agression qui a donné l’alerte et permis aux gendarmes de réagir rapidement. Le dispositif mis en place par les militaires du PSIG, de la Brigade et de la Compagnie de Parthenay a permis d’interpeller les deux mis en cause.

Alcoolisés, ils ont été placés en garde à vue.

