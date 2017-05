Parthenay Des lycéens des Grippeaux aussi entrepreneurs

0

Depuis septembre, sept lycéens des Grippeaux, à Parthenay, ont repris une mini-entreprise. Comme de vrais entrepreneurs, ils viennent de détourner de vieilles bouteilles de shampoing en support connecté pour smartphone.

Comment recycler de vieux produits usagés en outils connectés ? L’équipe de la mini-entreprise du lycée professionnel des Grippeaux a peut-être trouvé la solution en transformant les vieilles bouteilles de shampoing en porte-smartphone intelligent et connecté.

Ce projet est lancé depuis septembre, date à laquelle ses sept élèves de troisième prépa-profesionnelle ont posé leur candidature pour reprendre le flambeau de la mini-entreprise. « Étant internes, nous nous sommes aperçu des problèmes liés au portable, que ce soit pour la charge ou le réseau. Nous avons donc cherché un moyen de résoudre ces problèmes, tout cela dans la philosophie des 3 R (Réduire, Réutiliser, Recycler). »

Après avoir collecté des boîtes de shampoing vides comme matière première pour les customiser et les transformer en supports de chargeur de téléphone portable intelligents et esthétiques, ils ont ajouté à ce support des tags utilisant la technologie NFC : Near Field Communication (ou communication en champ proche).

