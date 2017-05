Parthenay Aldawa présente son premier album à Diff'art [VIDEO]

0

Les quatre Gâtinais d'Aldawa y travaillent depuis un an, sans relâche. Leur premier album, « Distorsion magnétique », sera présenté à Diff’art ce samedi. Un concert qui promet son lot de surprises.

Dès l’intro, on entend la K7 tourner, comme un prélude à l’histoire qui va se dérouler au fil du disque. Quelques notes de reggae, quelques notes plus rock, Aldawa sort son premier album, « Distorsion magnétique », et annonce la couleur. « Ce n’est pas que nous sommes devenus plus rock, c’est que nous sommes moins reggae qu’avant, sourit Laurent. Il y a des instruments en plus, de plus gros riffs, mais on garde les mêmes couleurs qu’avant. Ceux qui nous connaissent déjà ne seront pas perdus et on continue de chanter en français. »

Sept ans après la création du groupe, « il était temps qu’on sorte notre premier album », ajoute Miguel. Douze morceaux sont nés et tout est réglé au millimètre. Il faut dire qu'Olivier, Cédric, Miguel et Laurent travaillent d'arrache-pied depuis un an.

On garde le côté festif, dansant, chantant, des refrains qu’on reprendrait bien avec eux et on nuance le tout avec de multiples influences. En mini-résidence à Diff’art pour trois jours, le quatuor se lâche et compte bien proposer, samedi soir, un vrai show, avec un gros travail de mise en scène et de jeux de lumières.

