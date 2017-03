Palmarès des lycées Le lycée David-d'Angers retrouve son rang [infographies]

0

Dernier de la classe il y a deux ans, le lycée public David-d’Angers montre de nouveau l’exemple avec 96 % de réussite au bac 2016.

Les lycées privés trustent quant à eux les premières places du classement brut au taux de réussite.

Les chiffres sont sans appel. Encore plus que l’an passé sur le taux de réussite au bac 2015. Du côté des lycées d’enseignement général et technologique comme des lycées professionnels. Sur le taux de réussite aux bacs généraux et technologiques, les dix premières places sont occupées par dix établissements privés.

