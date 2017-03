Palmarès Angers élue ville la plus verte de France 2017

0

L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) a dévoilé le 14 mars 2017 le palmarès des villes les plus vertes de France, dans lequel la Ville d’Angers arrive une nouvelle fois en tête. Une distinction supplémentaire qui vient souligner le riche patrimoine vert de la ville et récompenser la politique volontariste menée en faveur du végétal.



Pour établir son palmarès 2017, l’UNEP a enquêté auprès des 50 plus grandes villes françaises entre les mois d’août et octobre 2016. Les données récoltées ont été analysées selon 25 indicateurs, répartis en 5 catégories : patrimoine vert, investissement en faveur du vert en ville, politique de préservation de la biodiversité, politique de promotion du patrimoine et gestion des déchets verts. Avec un score de 86/100, Angers - qui remettait son titre en jeu - a été une nouvelle fois récompensée ce mardi 14 mars 2017 par la 1ère place du palmarès, suivie de Nantes (82/100) et de Strasbourg (77/100).



Avec plus de 51 m² d’espaces verts par habitant, 5 % du budget municipal dédié à la création de nouveaux espaces paysagers et à l’amélioration des espaces verts existants, la promotion du zéro pesticide et une bonne gestion des déchets verts, Angers avait déjà été désignée « Ville la plus verte de France » en 2014.



En 2017, la ville dispose de près de 100 m² d’espaces paysagers par habitant, alors que la moyenne nationale est de 48 m².