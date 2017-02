Pakistan: une bombe dans un sanctuaire soufi fait au moins 70 morts

0

Au moins 70 personnes sont mortes dans un attentat à la bombe commis jeudi soir par un kamikaze dans un sanctuaire soufi du Sud du Pakistan, selon un nouveau bilan donné par la police.

"Pour le moment 70 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées", a déclaré à l'AFP le chef de la police de la province du Sindh, A.D. Khawaja. "Beaucoup de blessés sont dans un état critique et seront transférés à Karachi" dès que possible, a-t-il ajouté.