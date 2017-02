Louresse -R Ouverture d'une maison d'assistantes maternelles

0

La maison d'assistantes maternelles « L'île ô chouettes » située sur la commune de Louresse Rochemenier et plus précisément au cœur du village de Launay, a ouvert ses portes le 2 janvier. La MAM « accueille jusqu’à 12 enfants simultanément âgés de 0 à 4 ans, du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 19 h, dans un espace de 150 m² ».

Afin de présenter et faire découvrir aux parents et futurs parents les aménagements de la maison, les activités, les jeux proposés... une journée porte ouverture aura lieu le samedi 8 avril de 10 h à 16 h. « Ce sera également l’occasion d'échanger sur l'organisation de la MAM, d'apporter des informations sur les disponibilités d'accueil et autres renseignements demandés par les parents ».

Les familles qui le souhaitent peuvent prendre contact dès maintenant pour toutes informations complémentaires au 02 41 59 95 99.

MAM L'île ô chouettes 3, rue du domaine « Launay » 49700 Louresse Rochemenier

