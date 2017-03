Aéroport d'Orly: un homme abattu après avoir dérobé l'arme d'un militaire de Sentinelle

0

Un homme a été abattu samedi matin par les forces de sécurité à l'aéroport d'Orly-Sud (Val-de-Marne) après avoir dérobé une arme à un militaire de l'opération Sentinelle, alors que la France fait face à une menace terroriste sans précédent depuis deux ans.

Vers 08H30 samedi dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly-Sud "un homme a dérobé une arme à un militaire de Sentinelle puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport à proximité avant d'être abattu par les forces de sécurité", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. Il n'y a pas eu de blessé ni d'interpellation, a-t-on précisé de même source.

Une opération de déminage était toujours en cours une heure et demie après les tirs pour déterminer si l'homme était porteur ou non d'explosifs, selon M. Brandet. Un périmètre de sécurité a été mis en place et d'importants moyens policiers ont été engagés, a-t-il précisé.

Les faits se sont produits au 1er étage du terminal-Sud dans la zone publique juste avant les contrôles.

Cette attaque intervient un mois et demi après celle contre des militaires au musée du Louvre à Paris commise par un homme qui a été grièvement blessé, et moins d'un an après l'attaque de l'aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016 (32 morts et plus de 300 blessés).

"Fortement choqués", les trois militaires de l'opération Sentinelle visés à Orly samedi ont été pris en charge par les secours, selon des sources policières.

Cette attaque a conduit à l'évacuation de près de 3.000 personnes du terminal-Sud et au confinement de celles présentes au terminal-Ouest, selon le ministère de l'Intérieur. Tous les vols ont été suspendus selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux était attendu sur place.

"On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité. L'ensemble de l'aéroport a été évacué", a déclaré à l'AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin à Orly-Sud.

"On est tous devant l'aéroport à environ 200 m. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens", a ajouté Franck Lecam.

Les passagers munis de leurs valises continuaient de s'éloigner calmement de l'aéroport en milieu de matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au même moment, les hommes du Raid, de la police et les forces de secours poursuivaient leurs opérations sur place.

- Contrôle routier -

Un peu plus tôt dans la matinée, vers 07H00 du matin, un homme a tiré sur un policier à Stains (Seine-Saint-Denis) lors d'un contrôle routier, avant de prendre la fuite, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les deux évènements de la matinée, mais la piste n'est pas écartée, a précisé cette même source.

Cet évènement survient dans un contexte de menace jihadiste élevée en France placée en état d'urgence depuis les attentats du 13 novembre à Paris (130 morts).

Le 3 février, un homme avait attaqué des militaires à l'arme blanche au cri d'"Allah Akbar" près du musée du Louvre à Paris avant d'être grièvement blessé par le tir d'un soldat, une agression à "caractère terroriste", avait indiqué le Premier ministre Bernard Cazeneuve.

Le groupe Etat islamique, qui perd du terrain en Irak et en Syrie où il a proclamé un califat en 2014, menace régulièrement la France de représailles pour sa participation à la coalition militaire internationale dans ces deux pays.