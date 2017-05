0

La commune nouvelle d'Orée d'Anjou compte près de 12 000 électeurs, appelés à faire leur choix ce dimanche, dans le cadre du second tour des élections présidentielles.

A 18 h 30, en moyenne, plus de 80 % d'entre eux étaient allés glisser un bulletin dans l'urne.

Plus d'informations et nos analyses sur notre site internet et dans Le Courrier de l'ouest de ce lundi.