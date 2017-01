Open d'Australie: Nadal rejoint Federer en finale

0

'Espagnol Rafael Nadal a rejoint le Suisse Roger Federer en finale de l'Open d'Australie en battant le Bulgare Grigor Dimitrov en cinq sets et près de cinq heures de jeu 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4 vendredi à Melbourne.

Il s'agira de la première finale entre les deux grands rivaux depuis Roland-Garros 2011 et de la neuvième au total. Nadal mène 6 à 2.

Federer avait éliminé son compatriote Stan Wawrinka en cinq sets également jeudi.

"L'année dernière a été dure, ça m'a pris un moment de revenir à mon meilleur niveau. J'ai beaucoup travaillé, je ne rêvais même pas d'être en finale pour mon deuxième tournoi de l'année", a dit le Majorquin, âgé de 30 ans.

Nadal a dû mener un combat extrêmement intense pour venir à bout de Dimitrov (15e).

Le Bulgare a pris l'initiative du fond du court et a poussé Nadal à défendre. Ce que ce dernier a fait remarquablement. Dimitrov a fait plus de points gagnants (40 du fond du court à 27), mais aussi plus de fautes (70 à 43).

Dimitrov, qui disputait sa deuxième demi-finale de Grand Chelem après Wimbledon 2014, a eu sa chance dans le cinquième set (3 balles de break). Mais c'est lui qui a fini par céder dans le dixième jeu, non sans avoir sauvé les deux premières balles de match.

"C'est difficile de décrire mon émotion. Grigor a joué exceptionnellement bien. C'était un grand match. Je suis content d'en avoir fait partie", a déclaré Nadal.

Avant la finale de dimanche, il a déclaré qu'il espérait avant tout "bien récupérer". "C'est très spécial pour tous les deux de nous retrouver en finale", a-t-il dit.