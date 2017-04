Nyoiseau Un livre sur l’histoire d’« une abbaye très originale »

0

L’abbaye de Nyoiseau a été fondée en 1109 par un ermite. Au début et pendant un siècle elle a accueilli moines et religieuses. Cette originalité est rappelée par le prochain livre de Jean-Claude Meuret. Maître de conférences à l’université de Nantes à la retraite, il étudie depuis des décennies l’archéologie et l’histoire des Marches de la Bretagne avec l’Anjou et le Maine. Avec « Actes et histoire de l’abbaye angevine de Nyoiseau (1109 – XVIIIe siècle) », il propose un ouvrage de quelque 600 pages, outil de recherche pour les amateurs d’histoire de l’Anjou. Le livre est disponible en souscription jusqu’au 30 avril au prix de 25 €.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mercredi 5 avril.