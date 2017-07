Nyoiseau L’avenir flou du Domaine de la Petite Couère

0

De belles plaques colorées ornaient les magasins, les voitures pétaradaient un peu et les cartes de France mentionnaient encore les colonies. C’est à un véritable voyage dans le temps, entre 1850 et 1950, qu’invite La Petite Couère à Nyoiseau. Mais le domaine créé par Joël Nardin risque d’avoir bientôt fait son temps et d’appartenir lui aussi au passé.

« C’est ma dernière saison », assure Joël Nardin : « Je souhaiterais qu’il y ait un repreneur, pour que cela puisse continuer. J’ai quelques contacts, dont un Canadien. Je cherche quelqu’un pour reprendre le tout et qu’il reste sur place. »

