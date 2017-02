Numérique En 2025, l’Anjou tout entier surfera à très haut débit

0

13 000 km de fibre optique vont être déployés à partir de 2018 moyennant 365 millions d’euros pour raccorder 220 000 foyers.

La fracture numérique, c’est fini. Enfin bientôt. Le syndicat mixte Anjou numérique, créé pour l’occasion en 2015, entend faire passer 100 % du territoire au très haut débit dans les 8 ans à venir. L’objectif est de permettre aux 805 000 habitants et aux entreprises du département de surfer à la même vitesse, soit 100 mégabits par seconde quand certains plafonnent encore à 1,5 Mb/s et poireautent de longues minutes avant d’ouvrir le moindre document par internet.

Émanation du Conseil départemental de Maine-et-Loire, ce syndicat mixte créé en 2015 et présidé par Philippe Chalopin (maire de Baugé-en-Anjou et vice-président du conseil départemental) regroupe 8 des 9 agglomérations du Maine-et-Loire. Celle d’Angers, déjà pourvue par des investisseurs privés en raison de sa densité démographique, n’a pas adhéré même si quelques communes récemment intégrées (au nord) ne sont pas encore couvertes.

C’est le syndicat qui va porter cet investissement très lourd, choisir l’opérateur et suivre le chantier de déploiement de la fibre.

