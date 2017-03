0

Un corps sans vie, d’un homme, était repêché, jeudi, dans le bras de Pirmil, à Nantes. L’autopsie à la demande du Parquet qui devait avoir lieu lundi (lire CO du 10.03), a pu finalement être réalisée, hier. Et il s’agit bien de Mouhamed Kamara, 18 ans, originaire de Nueil-les-Aubiers et étudiant à Nantes, porté disparu depuis le 20 janvier dernier.

Lire notre édition des Deux-Sèvres de ce samedi.