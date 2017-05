Nueil-les-Aubiers La grève continue à l'unité "Poulets" de Galliance

0

L'unité « poulets » de Galliance, qui emploie 450 CDI et 150 intérimaires à Nueil-les-Aubiers, est fortement ralentie du fait de la grève observée par 40% du personnel. Cyril Delhommeau, délégué syndical CGT à Galliance, se fait le porte-parole : « Il faut un minimum de reconnaissance envers les salariés. Ce qu'on réclame et nous l'avons déjà dit mercredi, c'est une hausse du salaire à hauteur du SMIC soit 0,93 % (ce qui se fait pour tout le groupe Galliance, sauf à Nueil-les-Aubiers où nous n'avons que 0,8 %). Pour la complémentaire santé, nous voulons que la cotisation de l'employeur représente 75% et non 50%. Enfin, on nous a enlevé la prime de médaille qui devait être doublée et la prime d'astreinte (+ 20 €) ».La grève, commencée mercredi, poursuivie ce vendredi et demain samedi, pourrait être « durcie » lors du week-end de la Pentecôte.

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de samedi