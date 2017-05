0

Environ soixante salariés de l'unité « poulets » ont cessé le travail, ce mercredi après-midi. Une première, de mémoire de salariés. Le mouvement, motivé par des négociations salariales non satisfaisantes, doit se prolonger jusqu'à samedi.

« Nous avons d'abord dû batailler pour obtenir une augmentation des salaires équivalente à celle accordée au SMIC. Nous demandons désormais que la part de la direction sur la complémentaire santé passe de 50 % à 75 % », insiste Cyril Delhommeau, délégué CGT.

La direction, de son côté, invoque une nécessaire « équité » entre les sites de Galliance. Sa proposition, selon la directrice des ressources humaines Anne-Laure Gargault, « était en cohérence avec évolution du site et le contexte de la filière ». La dernière base des discussions, fin avril, était « une augmentation de 0.93 % des salaires et une revalorisation des primes d'astreinte et des médailles du travail. C'est ce qui a été accepté, sur les autres sites ».

