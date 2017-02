Nueil-les-Aubiers Disparition de Mouhamed : la famille reçue par le sous-préfet

0

Disparu depuis un mois à Nantes, l'étudiant nueillaubrais, Mouhamed Kamara est-il tombé dans la Loire ? Sa famille, reçue jeudi après-midi pendant près de deux heures par le sous-préfet de Bressuire, demande à ce que l'enquête soit élargie et explore toutes les pistes possibles. Le député (PS) Jean Grellier et le conseiller départemental et maire de Nueil-les-Aubiers, Philippe Brémond (Divers droite), étaient également présents comme l'avocat, Me L'Helgoualc'h qui assiste la famille.

A l'issue de cette entrevue, Mariama Kamara a juste dit : « Je remercie tout le monde, mes collègues, mon frère et tous ceux qui se mobilisent. Je veux retrouver mon fils, vivant ou mort mais qu'on m'aide à le retrouver ». La famille demande à être reçue au plus vite par le procureur de Nantes.

