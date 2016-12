Nuaillé L'ancienne coach sportive fait la chasse aux mégots

0

Véronique Boulongne, une habitante de Nuaillé, souhaite créer une entreprise de recyclage de mégots de cigarettes.

Cette ancienne coach sportive de 53 ans entend relancer sa vie professionnelle après un accident du travail, il y a cinq ans.

Ancienne fumeuse, elle a été frappée par la quantité de mégots qui jonchent les trottoirs ou les abords des entreprises. « Je me suis penchée sur la question et j'ai découvert que les mégots peuvent se recycler. La ouate de cellulose (le filtre) peut faire de la matière plastique et les cendres peuvent créer de l'engrais pour des surfaces non alimentaires comme le gazon. »

A lire samedi dans Le Courrier de l'Ouest