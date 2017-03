Noyant-la-Gravoyère Un 6e Run & Bike « très gras » mais « super rigolo »

0

Quelque 80 équipes ont pris le départ, dimanche matin, de la course Découverte du 6e Run & Bike de La Mine bleue, à Noyant-la-Gravoyère. Sur un rythme soutenu, les participants ont avalé 12 km d’un parcours escarpé, à 75 mètres de dénivelé. Lionel Gohier et Mathieu Sarcel ont été les premiers à passer la ligne, après 46 minutes de relais à pied et à vélo. Leurs premières impressions de ces Mayennais de Craon, pour cette première participation ? « C’était gras mais assez roulant. C’est fun et super rigolo. A refaire ! »

Le départ de la course Elite, sur 19 km, sera donné ce dimanche à 15 heures.

