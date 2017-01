Noyant-la-Gravoyère Jean-Noël Gaultier retire sa candidature aux sénatoriales

0

Dans un communiqué, Jean‐Noël Gaultier, maire délégué de Noyant-la-Gravoyère et adjoint au maire de Segré-en-Anjou-Bleu vient d’annoncer qu’il avait décidé de « prendre du recul par rapport au Parti socialiste » et de « retirer sa candidature aux sénatoriales ». A l’issue des résultats du deuxième tour de la primaire de la gauche, il estime se trouver « dans l’impossibilité de partager et donc de défendre des pans importants du programme de Benoît Hamon », comme le revenu universel sans contrepartie ou le « 49.3 citoyen ». « Force est de constater que l’écart entre mes idées et l’orientation prise par le collectif auquel j’adhère est aujourd’hui trop important », souligne Jean-Noël Gaultier.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest » de mercredi 1er février.