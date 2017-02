Noyant Des chasseurs contrôlés samedi dans le Noyantais et le Baugeois

0

Les services de la préfecture de Maine-et-Loire ont fait savoir mercredi que l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et des gendarmes de la communauté de brigades de Baugé-en-Anjou avaient opéré samedi dernier 28 janvier des contrôles sur des véhicules de chasseurs.

L’objectif était de « rechercher les éventuelles infractions à la police de la chasse et de la nature ».

Agissant sur réquisition du procureur de la République de Saumur, ils se sont positionnés en fin de matinée au niveau de La Croix de Parnay à Genneteil et dans le centre de Noyant.

En fin d’après-midi, un point de contrôle a été mis en place au niveau du rond-point du Super U de Baugé-en-Anjou.

En fin de journée, Vincent Mailly, substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saumur, en charge notamment du contentieux environnement, est venu à la rencontre des inspecteurs de l’environnement à Baugé-en-Anjou, marquant ainsi l’importance de ce type de contrôle.

Le chef de service de l’ONCFS, Nicolas Trouillard, précise que, « lors de l’ouverture des coffres, les agents étaient spécialement vigilants aux respects des règles relatives au transport des armes de chasse ».

Il rappelle que « celles-ci ne peuvent être transportées à bord des véhicules que démontées ou placées sous étui et, dans, tous les cas, déchargées ».

La préfecture précise : « Après un début de saison de chasse marqué par quatre accidents, ce type d’opération permet d'échanger avec les chasseurs sur les règles de sécurité et démontre que, si des contrôles sont régulièrement réalisés sur le terrain par les agents de l’ONCFS, ils peuvent également avoir lieu lors des retours de chasse. »

Au total, une quinzaine de véhicules de chasseurs a été contrôlée et aucune infraction à la police de la chasse n’a été constatée.

Toujours d’après la préfecture, « les chasseurs ont très bien accueilli ces contrôles et ont, dans l’ensemble, reconnu l’importance du respect des règles de sécurité. »