Nouvelle-Aquitaine Une nouvelle plainte contre l'ex Poitou-Charentes

Le groupe UDI au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a déposé une nouvelle plainte, à Bordeaux, après la publication en décembre d’un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la mauvaise gestion financière de l’ex-région Poitou-Charentes, présidée pendant dix ans par Ségolène Royal (PS).

Le 3 janvier, des conseillers UDI avaient déjà porté plainte contre X à Poitiers pour déterminer les responsabilités. La plainte déposée mardi à Bordeaux vise cette fois nominativement l’ancien directeur financier de Poitou-Charentes, Daniel Parizot.

L'UDI de Nouvelle Aquitaine reproche notamment à M. Parizot d’avoir signé et contracté des prêts sans délégation de signature en bonne et due forme, ni délibération de l’assemblée régionale. « C’est un délit, voilà pourquoi le procureur doit être informé. Le préjudice est grave », a déclaré Jean Dionis, président du groupe UDI à la Région et maire d’Agen.

