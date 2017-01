Beaupréau Un nouveau réparateur de deux roues à Beaupréau

0

Installé tout récemment à Beaupréau, Damien Bouteveille propose une nouvelle activité dans la commune, « Beaupréau moto services ».

"Je viens du Marilais et j’ai trente-quatre ans. J’ai passé un BTS force de vente en 2006 et j’ai enchaîné comme commercial. J’ai fait une étude de marché et il s’est avéré qu’il y avait un créneau à prendre ici. Bien situé, dans un milieu rural entouré de grandes villes, je pense apporter de la proximité à tous les motards du coin".

L'atelier est ouvert mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30, de 14 heures à 18 h 30. Le vendredi de 14 heures à 18 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures.

Contact : 10, rue Nicolas-Appert - ZA Dyna Ouest. Tél : 09 86 68 91 99. email : beaupreaumotoservices@hotmail.com