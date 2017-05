Nouveau gouvernement. Pour Christophe Béchu, le coup n'est pas passé loin

3

Le sénateur-maire (LR) d'Angers Christophe Béchu a échangé avec son ami et allié, le premier ministre Édouard Philippe, jusqu'à mercredi midi. Mais les places étaient devenues trop chères pour entrer dans le nouveau gouvernement.

« Moi, je n'étais demandeur de rien », répète-t-il en se voulant persuasif. « Je suis pleinement épanoui dans mes responsabilités municipales et, passé l'été, je n'aurai plus de mandat parlementaire. Je pourrai me consacrer encore davantage à Angers ».

On ne mettra pas en doute la sincérité de Christophe Béchu mais on peut supposer sans peine qu'une pointe de déception l'habitait, mercredi après-midi, à l'heure où Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, énumérait les 22 noms des ministres et secrétaires d'État.

Le sien aurait très bien pu y figurer. Sa proximité amicale et philosophique avec Édouard Philippe, juppéiste comme lui, ses déclarations et tribune récentes destinées à afficher ses bonnes dispositions à l'endroit de la Macronie, et ses rapports directs avec le nouveau président de la République - avec qui il textote - semblaient autant de balises favorables à une issue ministérielle.

Le maire d'Angers ne cache pas qu'il a eu le Premier ministre au téléphone ces dernières heures et qu'il a eu « des discussions », mais il reste peu disert sur la nature de ces conversations.

