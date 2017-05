Gouvernement La réaction de l'Angevin Orphelin après la nomination de Hulot

L'Angevin Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, et candidat En Marche! à Angers pour les législatives réagit après l'annonce du gouvernement Edouard Philippe où figure Nicolas Hulot comme ministre de l'Ecologie :

"La nomination de Nicolas Hulot comme numéro 3 du gouvernement est la preuve que l'Ecologie et la solidarité seront au cœur de ce quinquennat. C'est une excellente nouvelle pour le Pays. Fier et ému d'avoir été un des traits d'union entre le Président de la République et Nicolas Hulot qui m'a tant appris".