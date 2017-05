Notre-Dame-des-Landes. Retailleau "met la pression" après la nomination d'Hulot

« La nomination de Nicolas Hulot au ministère de la transition énergétique et d’Elizabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, au Ministère des Transports, sont deux signaux inquiétants qu’adresse Emmanuel Macron aux partisans de Notre-Dame-des-Landes. Je note toutefois que durant la campagne, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot ont affirmé à plusieurs reprises que le résultat de la consultation devait être respecté. J’entends donc que cette position soit réaffirmée et que soit également précisé le rôle du médiateur qui est annoncé. Avec Johanna Rolland et Philippe Grosvalet, je viens donc d’adresser un courrier au Président de la République lui demandant de nous recevoir rapidement pour évoquer ce dossier essentiel à l’attractivité des Pays de la Loire. Je vais mettre clairement la pression, avec tous les élus et les chefs d’entreprises attachés à ce projet, pour que le gouvernement fasse appliquer l’Etat de droit et soutienne la compétitivité des Pays de la Loire en organisant enfin le transfert de l’aéroport à Notre Dame des Landes. »