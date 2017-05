Notre-Dame-des-Landes Hulot sur la même longueur d'onde que Macron

0

Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est un fervent opposant au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Au moment de la consultation sur le projet en 2016, il estimait que son résultat ne pouvait être légitime. Mais il s'est finalement incliné au lendemain du résultat.

C'est l'un des engagements de campagne du président Macron. S'il estime le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes comme étant d'un autre âge, le président de la République dit vouloir appliquer le résultat de la consultation populaire du 26 juin : le oui au transfert de l'aéroport actuel à Notre-Dame-des-Landes l'avait emporté à 55,1 % des voix. Il entend toutefois nommer un médiateur pour arriver dans les six mois à un accord d'évacuation en douceur de la ZAD. Faute de quoi, il emploiera la force publique.

Son ministre de la Transition écologique et solidaire est finalement quasiment sur la même ligne. Nicolas Hulot s'est, cependant, toujours opposé au projet. En février 2016, il estimait que le résultat de la consultation, dont il contestait le périmètre, ne pourrait être légitime. Mais au lendemain du résultat du vote, Nicolas Hulot qui s'est « attristé », avait déclaré au micro d'Europe 1 : « On ne peut pas demander d'aller voter et après, si le résultat ne nous plaît pas ne pas en tenir compte. En ce qui me concerne, je m'incline », avait-il déclaré.



Une info Presse Océan